Des dirigeants vietnamiens et laotiens participent à la 42e session du Comité intergouvernemental de la coopération bilatérale Vietnam-Laos à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) –Samedi après-midi, 4 janvier, le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith a terminé avec succès sa visite au Vietnam pour coprésider la 42e session du Comité intergouvernemental de la coopération bilatérale Vietnam-Laos, sur invitation du Premier ministre vietnamien, Nguyen Xuan Phuc.

Thongloun Sisoulith et son homologue vietnamien ont coprésidé samedi 4 janvier à Hanoi la 42e session du Comité intergouvernemental de la coopération bilatérale Vietnam-Laos.

À l’issue de la session, les deux Premiers ministres ont rencontré la presse pour l’informer des résultats.

Les deux Premiers ministres se sont félicités des résultats d'une coopération efficace, positive et intégrale entre les deux pays en 2019. En ce qui concerne la coopération future, les deux parties sont convenues de bien mettre en œuvre les déclarations communes et les accords de coopération conclus lors de cette session.

Les deux parties se sont mises d'accord sur les orientations de la coopération en 2020, avec l’accent mis sur le renforcement des piliers de la coopération en matière de politique, de relations extérieures, de défense et de sécurité ; le renforcement de l'échange d'expériences sur la stabilité macroéconomique et le développement durable; l’intensification de la connectivité dans les transports pour favoriser l’accès du Laos, un pays non côtier, à la mer en passant par le Vietnam.

Les deux pays vont s'efforcer d’augmenter le commerce bilatéral à au moins 10%- 15% d'ici 2020; coordonner pour élaborer une stratégie de coopération entre les deux pays au cours des 10 prochaines années. Les ministères, secteurs et localités des deux pays vont continuer de promouvoir les échanges et la coopération dans les domaines : culture, science, sports, santé, justice ...



Les deux dirigeants sont convenus de continuer à coopérer et à se soutenir lors des forums internationaux et régionaux.

Après la session, Nguyen Xuan Phuc et Thongloun Sisoulith ont assisté à la signature d'importants documents de coopération, notamment la Convention sur le plan de coopération 2020 entre le gouvernement du Vietnam et du Laos, le Procès-verbal de la 42e réunion du Comité intergouvernemental de la coopération bilatérale Vietnam- Laos; et des accords concernant le transfert des personnes condamnées, les transport, l’éducation et la formation, la centrale hydroélectriques, la centrale au charbon ...- VNA