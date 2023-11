Un camion traverse la porte-frontière internationale de Na Meo, province de Thanh Hoa. Photo: baothanhhoa.vn



Thanh Hoa (VNA) – La province de Thanh Hoa (Centre) dispose de trois portes-frontières terrestres limitrophes de la province de Houaphanh (Laos), que sont Na Meo (Quan Son), Ten Tan (Muong Lat), et Kheo (Thuong Xuan).



Avec ces atouts, ces dernières années, les départements et organes provinciaux et locaux concernés ont mis en œuvre diverses mesures efficaces et appropriées pour développer le commerce transfrontalier.



La porte-frontière internationale de Na Meo est une zone frontalière avec des activités commerciales intenses. Actuellement, les activités d'immigration et d'import-export entre les provinces de Thanh Hoa et Houaphanh bénéficient de nombreuses conditions favorables en termes de procédures douanières. En outre, grâce aux investissements du Parti et de l'État, un certain nombre de routes dans cette zone ont été construites ou modernisées, rendant les échanges commerciaux plus faciles.



Les principaux produits d'exportation de la province de Thanh Hoa sont des matériaux de construction tels que fer, ciment, carreaux de céramique, outils et machines de construction… Les biens importés sont bois, produits forestiers et agricoles.



Selon les statistiques, au cours des neuf premiers mois de 2023, le nombre total de marchandises exportées via la porte frontalière internationale de Na Meo a atteint plus de 68.000 tonnes, et 24.832 tonnes ont été importées. Le volume de marchandises en transit a été de 10.436 tonnes.



Pour promouvoir les activités commerciales avec le Laos, début 2023, le Service de l'Industrie et du Commerce a conseillé au Comité populaire provincial de poursuivre la réforme des procédures administratives, en créant des conditions favorables aux activités d'immigration, d’import-export, aux échanges commerciaux entre entreprises et citoyens des deux pays, ainsi que de pays tiers.



En outre, le Service de l'Industrie et du Commerce ainsi que les départements, organes et les districts frontaliers concernés continuent de promouvoir la sensibilisation des organisations, entreprises et particuliers aux contenus des accords bilatérau, aux réglementations liées aux activités commerciales et à l'échange de marchandises à travers la frontière.



Parallèlement, les organes compétents renforcent les activités visant à attirer des investissements dans la modernisation des infrastructures des 16 communes frontalières, notamment celles des zones des portes-frontières, dans le but d’accélérer le développement socio-économique des régions frontalières.



Après l'épidémie de COVID-19, depuis le début de 2023, les activités commerciales transfrontalières entre les provinces de Thanh Hoa et Houaphanh se rétablissent progressivement. Les relations économiques et commerciales sont florissantes et se développent dans de nombreux domaines.



Les deux parties continuent de mettre en œuvre des politiques relatives aux activités commerciales frontalières afin de promouvoir les échanges commerciaux aux portes frontalières, tout en garantissant la sécurité socio-politique, évitant la congestion des marchandises.



Les organes compétents aux portes frontalières poursuivent la réforme des procédures administratives afin de créer des conditions favorables à la circulation des marchandises.



Afin de promouvoir le développement des activités commerciales frontalières, le 11 juin 2021, le Comité populaire provincial a publié le Plan n° 112/KH-UBND sur la mise en œuvre du programme de développement des infrastructures commerciales frontalières jusqu'en 2025, vision à l'horizon 2030. Selon ce plan, Thanh Hoa donne une priorité au développement des infrastructures commerciales frontalières, modifie progressivement et adopte un certain nombre de politiques préférentielles et de soutien pour inciter les entreprises à venir investir dans les zones montagneuses et reculées…-VNA