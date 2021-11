Photo d'illutsration: VNA

Thanh Hoa (VNA) - Les impact négatifs de l'épidémie de COVID-19 ont non seulement gelé le marché d'exportation du travail, mais ont également touché les travailleurs de manière psychologique.

L'épidémie a suscité des inquiétudes au sein des travailleurs concernant leur décision de travailler à l'étranger et a perturbé les procédures de délivrance de visas et d'entrée dans certains pays. De plus, certains marchés du travail étrangers ont été fermés.

Face à cette situation, outre l'implication des autorités et des localités, de nombreuses entreprises exportatrices de main-d'œuvre dans la province de Thanh Hoa ont pris de nombreuses mesures afin de surmonter les difficultés.

Nguyen Trung Kien, directeur de la Société d'exportation de main-d'œuvre et d'import-export Thien An (TAMAX GROUP) à Thanh Hoa, a déclaré que l'entreprise avait élaboré un plan pour 2022, s'efforçant d'envoyer plus de 1.000 travailleurs à l'étranger.

Selon un rapport du Service provincial du travail, des invalides et affaires sociales, dans le contexte de l'épidémie de COVID-19, tous les secteurs et localités ainsi que les entreprises opérant dans le domaine de l'exportation de main-d'œuvre ont déployé de grands efforts pour surmonter les difficultés afin de maintenir des marchés potentiels d'exportation tels que le Japon, Taïwan (Chine), la République de Corée,...

Depuis 2009, la province de Thanh Hoa a envoyé 19.706 travailleurs à l'étranger. Au cours des 10 premiers mois de 2021, près de 4.000 travailleurs locaux locaux ont été envoyés à l'étranger. -VNA