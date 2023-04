Photo : VNA

Bangkok (VNA) - L'Organisation des parcs zoologiques de Thaïlande (ZPO) a coopéré avec l'Association des zoos du Vietnam en vue d'augmenter le nombre de grues à tête rouge (Grus antigone sharpii) au Vietnam.Leur accord, signé par le biais d'un protocole d'accord (MoU), comprend également une coopération entre le Comité populaire de la province vietnamienne de Dong Thap (delta du Mékong) et la Fondation internationale pour la grue (International Crane Foundation - ICF).Ce MoU vise à rétablir le nombre de grues à tête rouge dans le parc national de Tram Chim, car la population de ces oiseaux au Vietnam est en danger d'extinction.Dans le cadre de ce MoU, les organisations et agences concernées des deux pays coopéreront dans la reproduction et le transport de grues à tête rouge du zoo de Nakhon Ratchasima pour les relâcher au Vietnam, la formation du personnel et le développement d'installations de captivité ainsi que de systèmes de surveillance et de remise en liberté.La ZPO oeuvre pour le retour des grues à tête rouge en Thaïlande depuis 2009, avec une reproduction et un lâcher dans les zones humides naturelles de la province de Buri Ram, dans le Nord de Thaïlande. Selon Attapon Srihayun, chef de la ZPO, son organisation fait des efforts pour ramener les grues à tête rouge dans leur habitat naturel. -VNA