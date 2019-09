La capitale thaïlandaise Bangkok. Photo: Internet La capitale thaïlandaise Bangkok. Photo: Internet

Bangkok (VNA) - Le gouvernement thaïlandais prévoit d'allouer 17 milliards de bahts (plus de 560 millions de dollars) au développement du Corridor économique de l'Est (CEE) au cours de l'exercice 2020, a indiqué Kobsak Pootrakool, secrétaire général adjoint du Premier ministre Prayut Chan-o-cha.

Selon ce fonctionnaire, la Thaïlande veut accélérer les investissements dans cette région, en particulier dans les transports. Le gouvernement applique actuellement une approche globale en matière d'allocation budgétaire car il nécessite une coordination efficace entre de nombreux organismes publics et établissements d'enseignement.

Le département des autoroutes, relevant du ministère des Transports, recevra la plus grande part du budget, soit 9,9 milliards de bahts. Par ailleurs, 1,3 milliard de bahts seront destinés à l'Agence nationale de développement des sciences et technologies, 1,2 milliard au Département des routes urbaines, et 752 millions au Bureau de la CEE.

Les établissements d'enseignement recevront également des fonds, car ils jouent un rôle crucial dans le développement des ressources humaines pour le CEE, où il faudra environ 450.000 travailleurs hautement qualifiés.

Kobsak Pootrakool a déclaré que cette allocation budgétaire prendrait en compte l'impact sur l'environnement et la promotion des petites entreprises de la région.

Ce projet de budget sera examiné et approuvé par la Chambre des représentants. -VNA