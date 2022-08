Photo: Vietjet.com



Bangkok (VNA) - Thai Vietjet, une filiale de la compagnie aérienne vietnamienne à bas prix Vietjet Air, reliera l'île de Phu Quoc du Vietnam à la capitale thaïlandaise Bangkok, à partir du 12 octobre 2022, offrant de nouvelles opportunités et des choix de voyage flexibles à ses passagers tout en stimulant la reprise du tourisme après la levée des restrictions de voyage.

La compagnie effectuera 4 vols par semaine tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, avec une durée de vol approximative de 1 heure 15 minutes sur cette ligne commerciale.

Pour célébrer le nouveau service, la compagnie aérienne lance également une promotion spéciale avec des tarifs à partir de seulement 21 dollars (taxe et frais non compris), pour voyager sur le nouveau service entre Phu Quoc et Bangkok, disponible à la réservation du 25 au 31 août 2022 sur www.vietjetair. com ou l'application mobile Vietjet Air.

Les nouveaux services internationaux de Vietjet contribueraient à faciliter la demande croissante de voyages dans la région et à stimuler la reprise du commerce, en particulier l'industrie du tourisme international et le secteur de l'aviation, a déclaré un dirigeant de Vietjet.

Bangkok figure toujours parmi les principales destinations d'Asie du Sud-Est et est privilégiée par les touristes vietnamiens.

Vietjet est le plus grand transporteur opérant entre les deux pays en termes de capacité, offrant des services directs de Hanoï/Ho Chi Minh Ville/Da Nang à Bangkok et la seule route directe entre Ho Chi Minh Ville et Phuket. La compagnie aérienne relancera également la liaison Ho Chi Minh-Ville - Chiang Mai à partir du 1er septembre 2022 pour répondre à la demande de tourisme de loisirs et de pèlerinage pendant la saison de fin d'année.

Le Vietnam et la Thaïlande ont levé toutes les réglementations d'entrée liées au Covid-19. En particulier, le gouvernement thaïlandais a augmenté la période de séjour sans visa pour les touristes de plus de 50 pays, dont le Vietnam, de 30 jours à 45 jours, ce qui sera effectif à partir d'octobre.

Thai Vietjet a continuellement étendu son réseau de vols internationaux vers de nombreuses destinations touristiques de premier plan, notamment Fukuoka (Japon), Phu Quoc (Vietnam), Taipei (Taïwan (Chine)) et Ahmedabad (Inde) pour faciliter la demande croissante de déplacements. -VNA