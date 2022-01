Le vice-prés ide nt du Comité populaire provincial de Thai Binh, Nguyên Quang Hung lors de la rencontre avec les entreprises étrangères , le 26 janvier. Photo: VNA

Thai Binh (VNA) – Le vice-président du Comité populaire de la province de Thai Binh (Nord) Nguyên Quang Hung a loué mercredi 27 janvier les entreprises d’investissement direct étranger (IDE) en activité à Thai Binh pour leurs contributions au développement socio-économique de la province en 2021.



Lors d’une rencontre à l’occasion du Nouvel An lunaire du Tigre, le responsable a affirmé que Thai Binh accompagne toujours les entreprises étrangères et facilite leurs activités en perfectionnant ses politiques et en améliorant son environnement des affaires.



Malgré de nombreuses difficultés et défis liés à l’épidémie de Covid-19, Thai Binh a enregistré une croissance du PIB régional de 6,68% en 2021 et ses recettes budgétaires ont pour la première fois dépassé les 10.000 milliards de dôngs, a fait savoir Nguyên Quang Hung.



La valeur de la production a progressé de 9,77%, les activités industrielles ont grimpé de 17% et le chiffre d’affaires à l’export a bondi de 23,5%, à plus de 2 milliards de dollars, a-t-il indiqué.



En 2021, la province a attiré 89 projets totalisant 20.000 milliards de dôngs de capitaux enregistrés, soit 1,5 fois plus qu’en 2020, dont 7 projets d’IDE de près de 540 millions de dollars. Elle était classée 15e parmi 63 villes et provinces en termes d’IDE. –VNA