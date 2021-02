Thai Binh (VNA) – Lors d’une réunion concernant la zone industrielle de Lien Ha Thai (GREEN iP-1) à Thai Binh, le 27 février, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a demandé aux autorités provinciales et aux investisseurs concernés d’assurer la qualité des infrastructures, de favoriser les projets d’investissements et de s’intéresser aux logements sociaux pour ouvriers.



Le vice-Premier ministre s’est déclaré convaincu qu’avec sept parcs industriels déjà en activité, ainsi que le développement de la zone industrielle de Lien Ha Thai, la province de Thai Binh pourrait accélérer son développement pour devenir rapidement une localité riche dans le delta du fleuve Rouge.



Lors de la réunion, la province de Thai Binh a présenté la décision 180/QD-TTg du Premier ministre concernant la zone industrielle de Lien Ha Thai, ainsi que la décision 464/QD-UBND du Comité populaire de Thai Binh sur la création de ce parc industriel.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung (droite) remet la décision du Premier ministre concernant l'investissement dans la construction de la zone industrielle de Lien Ha Thai à un représentant de la société par actions Green i-Park. Photo : VNA



La zone industrielle de Lien Ha Thai est implantée dans la commune de Thuy Lien et le bourg de Diem Dien, district de Thai Thuy et couvre plus de 588 hectares. Sa position géographique est favorable à l’accès à la ville portuaire de Hai Phong.La société par actions Green i-Park est responsable de la mise en œuvre du projet d'investissement dans la construction de la zone industrielle de Lien Ha Thai et des activités commerciales concernant ses infrastructures. Le projet représente un investissement total de près de 3.900 milliards de dôngs. -VNA