Dans la sarl électromécanique AIDI, dans la zone industrielle de Gia Le, au bourg de Dong Hung, province de Thai Binh. Photo: VNA

Singapour (VNA) - La province de Thai Binh, l’ambassade du Vietnam à Singapour et la Fédération manufacturière de Singapour (SMF) ont organisé le 19 juin à Singapour une conférence pour appeler aux investissements dans des projets prioritaires de la province vietnamienne de Thai Binh.

Ces projets concernent les domaines suivants : infrastructures et production industrielle; transports (notamment ports maritimes et réseaux de transport dans les parcs économiques); hôtellerie-restauration et complexes hôteliers de luxe; infrastructures urbaines; agriculture de haute technologie.

Dang Trong Thang, secrétaire adjoint du comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial de Thai Binh, a souligné que le Premier ministre avait donné son feu vert à la fondation d'une zone économique baptisée Thai Binh dans cette localité.

Appelant les entreprises singapouriennes à venir investir dans sa province, Dang Trong Thang a précisé que les autorités locales créeraient les meilleures conditions possibles aux investisseurs.

Les investisseurs présents à la conférence ont manifesté leur intérêt à divers domaines tels que la pétrochimie et l'agriculture de haute technologie.

Ahmad Magad, secrétaire général de la SMF, a apprécié les potentiels de Thai Binh et souligné qu’avec sa proximité géographique de Hanoï et Hai Phong, cette localité retenait l’attention des investisseurs dont de nombreuses entreprises singapouriennes. Car, outre une main-d’œuvre assez qualifiée, Thai Binh offre d’importants privilèges fiscaux dans ses zones économiques.

Dans le cadre de cette conférence, Thai Binh et la SMF ont signé un protocole d’accord visant à promouvoir leur coopération dans les temps à venir.

La SMF, qui regroupe 3.000 entreprises représentant 20% du produit intérieur brut (PIB) de Singapour, est un partenaire important des entreprises de Thai Binh, et du Vietnam en général.-VNA