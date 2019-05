La cérémonie d'inauguration de l'usine de fabrication de voitures de THACO dans la province de Quang Nam. Photo: VNA



Quang Nam (VNA) - La société Truong Hai Auto Corporation (THACO) a inauguré le 5 mai dans la province de Quang Nam (Centre), une usine de fabrication de voitures pour les marques européennes de luxe et présenté le combispace Peugeot Traveler.

Construite sur une superficie de 7,5 hectares et représentant un investissement total de 4,5 trillions de dongs (195,6 millions de dollars), cette usine a une capacité annuelle de 20.000 unités.

Dotée des dernières technologies du groupe PSA, l’usine de THACO assemblera des voitures de luxe européennes, notamment Peugeot, qui feront l’objet d’une inspection stricte via un système de contrôle de la qualité en connexion directe avec le groupe français Peugeot.



À cette occasion, THACO a présenté les modèles Peugeot Traveler Luxury et Traveler Premium.



La Peugeot Traveller Luxury est une voiture à sept places équipée de technologies modernes et conforme au standard européen du programme européen d'évaluation des véhicules neufs. Son prix de vente est de 1,699 milliard de dongs (734.000 dollars).



Le directeur général de THACO, Pham Van Tai, a déclaré que l'usine devrait contribuer à populariser la marque Peugeot au Vietnam, promettant que THACO travaillera en étroite collaboration avec PSA pour augmenter le nombre de composants fabriqués localement afin de mettre sur le marché des voitures Peugeot de meilleure qualité et à prix abordables. -VNA