Photo d'illustraion: Internet

Hanoï (VNA) – Après avoir expédié au Myanmar des premières voitures Kia Cerato, la compagnie automobile vietnamienne Truong Hai (Thaco Group) vient d’exporter 40 voitures touristiques Kia Grand Carnival vers la Thaïlande.

Ces voitures ont été fabriquées à l'usine Thaco Kia dans la zone industrielle de Thaco Chu Lai, province centrale de Quang Nam.

En 2020, Thaco ambitionne d’exporter plus de 1.600 véhicules pour une valeur totale de plus de 50 millions de dollars, et 480 voitures touristiques Kia Grand Carnival vers le marché thaïlandais et d'autres marchés tels que la Malaisie, le Cambodge et les Philippines.

La compagnie automobile Truong Hai distribue actuellement les voitures touristiques et commerciales des marques Kia (République de Corée), Mazda (Japon) et Peugeot (France). –VNA