Lors de la conférence de presse sur le salon VIATT. Photo : VNA

Hô Chi Minh- Ville (VNA) – Le Salon international du vêtement , des textiles et des technologies textiles du Vietnam 2024 (Vietnam International Trade Fair for Apparel, Textiles and Textile Technologies – VIATT) se déroulera du 28 février au 1er mars à Hô Chi Minh-Ville.Une conférence de presse sur cet événement s’est tenue le 23 février à Hô Chi Minh-Ville, organisée par l'Agence de promotion du commerce du Vietnam (Vietrade) du ministère de l’Industrie et du Commece et le groupe allemand Messe Frankfurt.VIATT 2024 comptera plus de 500 stands de plus de 400 entreprises nationales et étrangères en provenance de 16 pays et territoires à travers le monde.Organisé pour la première fois au Vietnam, VIATT 2024 devrait créer des conditions favorables pour que des entreprises du secteur du textile et de l'habillement au Vietnam puissent tisser des liens avec des entreprises internationales, selon Le Hoang Tai, directeur adjoint de Vietrade.En particulier, VIATT est un événement du réseau Texpertise de Messe Frankfurt, qui rassemble des sujets, tendances et événements actuels autour du secteur textile et connecte plus de 500.000 personnes du monde entier.Dans le cadre du VIATT 2024, sont prévus des défilés de mode et environ 14 séminaires thématiques. Les visiteurs découvriront également des techniques de teinture naturelle et de recyclage de vêtements.Selon Wendy Wen, directrice générale de la société Messe Frankfurt Hong Kong du groupe Messe Frankfurt, le Vietnam est actuellement le troisième exportateur mondial de textiles et de vêtements et dispose d'importants potentiels pour son développement futur. En plus, de plus en plus de fabricants internationaux de textiles et d’habillement étendent leurs activités au Vietnam.–VNA