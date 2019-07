Photo : VNA



Thua Thien-Hue (VNA) – L’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA), signé le 30 juin dernier à Hanoï, serait favorable aux exportations vietnamienne de textile-habillement sur le marché européen, selon Nguyen Thanh, directeur du Service de l’Industrie et du Commerce de la province de Thua Thien-Hue (Centre).



Dans le but de s’adapter à la situation, Thua Thien-Hue va accélérer la modernisation du secteur du textile-habillement tout en privilégiant les produits à haute valeur ajoutée et les filières auxilières, a souligné Nguyen Thanh, ajoutant que les recherches, le design des produits et le développement des marques seraient également renforcés.



Il a par ailleurs indiqué que le principe du pays d’origine demanderait aux entreprises de Thua Thien-Hue de chercher à attirer des investissements étrangers dans les filières auxilières pour profiter au mieux des opportunités entraînées par l’EVFTA.



Actuellement, Thua Thien-Hue poursuit un projet de soutien au secteur du texile-habillement. Ce projet, qui vise à développer les filières auxiliaires, couvre environ 400 hectares dans la zone industrielle de Phong Dien. Il a également pour objet d’aider la province à devenir l’un des centres de textile-habillement de la région Centre.



A ce jour, plusieurs entreprises du textile-habillement à Thua Thien-Hue a signé des contrats d’exportation pour le 3e trimestre. La province compte 52 entreprises spécialisées dans le textile-habillement. Elle vise un montant d’un milliard de dollars d’exportations cette année, dont le textile-habillement représente 80%. -VNA