Quang Ngai (VNA) – Des cadeaux d’une valeur totale de plus de 30,8 milliards de dong, seront attribués en janvier aux personnes démunies dans la province de Quang Ngai (Centre) à l’occasion du Nouvel An lunaire du Tigre 2022.

Concrètement, chaque ménage pauvre recevra 600.000 dongs et chaque ménage proche de la pauvreté, 400.000 dongs.

Cette somme sera prélevée sur le Fonds de secours provincial, a déclaré le vice-président du Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam, Bui Duc Tho, ajoutant que le Comité provincial du Font de la Patrie du Vietnam sera chargé de l’attribution des cadeaux.

Selon des données du Service provincial du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, fin 2021, Quang Ngai recensait plus de 33.800 ménages pauvres, représentant 9,1% de la population locale et près de 26.300 proches de la pauvreté, soit plus de 7%.-VNA