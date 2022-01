Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, formule ses meilleurs vœux aux dirigeants, aux anciens dirigeants du Parti, de l’Etat, du Front de la Patrie ainsi qu’aux habitants et soldats dans l’ensemble du pays et aux Vietnamiens à l’étranger. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – A l’occasion du Têt du Tigre 2022, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, a formulé ses meilleurs vœux aux dirigeants, aux anciens dirigeants du Parti, de l’Etat, du Front de la Patrie et d’organes publics ainsi qu’aux habitants et soldats dans l’ensemble du pays et aux Vietnamiens à l’étranger, lors d’une rencontre tenue samedi 29 janvier à Hanoi.

Le leader du Parti, Nguyên Phu Trong, a espéré qu’en 2022, l’œuvre évolutionnaire du peuple vietnamien devraient obtenir de nombreuses victoires plus importantes, un développement plus rapide et plus durable qu'en 2021.

Il a passé en revue les résultats obtenus dans tous les domaines par le pays l’année dernière, notamment dans la prévention et le contrôle de l’épidémie de Covid-19, la relance et le développement socio-économique.

A cette occasion, il a indiqué les objectifs à atteindre cette année, y compris la reprise et le développement socio-économique, la stabilité macroéconomique, le renforcement de l’édification et de rectification du Parti, la lutte contre la corruption, le gaspillage et la pratique d’épargne, et d’autres aspects concernant la protection de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, la garantie de la sécurité sociale, l’intégration internationale, l’adaptation au changement climatique…

Il a aussi souligné la poursuite de la prévention et de la lutte contre le Covid-19 selon l’esprit d’adaptation sûre, flexible et de contrôle efficace du Covid-19. -VNA