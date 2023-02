Photo : baodauthau

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - A l'occasion du Têt traditionnel 2023 (Nouvel An lunaire), l'aéroport international de Tan Son Nhat a dénombré près de 21.000 vols avec plus de 3,1 millions de passagers.

Plus précisément, dans la période précédant le Têt (du 7 au 21 janvier) l'aéroport a opéré plus de 12.400 vols, avec plus de 1,7 million de passagers. Dans la période après le Têt (du 22 au 31 janvier), plus de 8.500 vols et plus de 1,3 million de passagers.

Par rapport à 2022, le nombre total de vols a augmenté de plus de 26 % et le nombre total de passagers a connu une hausse de plus de 61 %. Par rapport à 2019 (avant la pandémie), ce sont des hausses respectivement de 4,7 % et 19,7 %.

Selon un représentant de l'Autorité aéroportuaire du Sud, le nombre de passagers passant par l'aéroport pendant le pic du Nouvel An lunaire 2023 a considérablement augmenté par rapport aux années précédentes et a même établi un record le 6e jour du premier mois lunaire (27 janvier), avec 150.000 passagers.

Outre une préparation minutieuse, avec la coordination de nombreuses unités, l'aéroport a appliqué cette année des mesures pour améliorer la capacité d'exploitation, augmenter la fréquence des vols de nuit et éviter la surcharge entraînant des retards prolongés. -CPV/VNA