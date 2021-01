Les compagnies aériennes vietnamiennes n’exploiteront que les lignes domestiques pour répondre à la demande de déplacement à l’occasion du Têt du Buffle 2021. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - En raison de l’impact du COVID-19, les compagnies aériennes vietnamiennes n’exploiteront que les lignes domestiques pour répondre à la forte demande de déplacement à l’occasion du Nouvel An lunaire.

Selon l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam, les compagnies aériennes ont prévu d'exploiter en moyenne plus de 1.000 vols domestiques par jour et 1.200 vols durant les jours de pointe, soit une hausse respectivement de 28% et de 25,3% en glissement annuel.

Concrètement, Vietnam Airlines et Vasco opéreront de 379 à 504 vols par jour; Vietjet, de 371 à 375 vols par jour; Bamboo Airways, de 180 à 190 vols par jour et Pacific Airlines, de 124 à 130 vols par jour.

En plus des vols du jour, les compagnies aériennes vietnamiennes augmenteront la charge d'exploitation de nuit de 22h00 à 7h00 le lendemain avec une moyenne de 140-150 vols par jour. -VNA