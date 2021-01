Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Industrie et du Commerce a publié sa directive N°15 sur la mise en œuvre de mesures propres à assurer l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché à l’occasion du Nouvel An lunaire du Buffle 2021.

Selon cette directive, le ministère demande aux groupes, compagnies générales et entreprises producteurs et commerçants d’assurer la production, d’éviter tout risque d’excès ou de pénurie qui pourrait affecter négativement le marché national des marchandises en général, le marché alimentaire en particulier, de préparer des plans sur l’importation en cas de nécessité.

Prochainement, le ministère de l'Industrie et du Commerce organisera des programmes de vente de produits dans les zones rurales et éloignées, préparera des assistances et des biens de consommation de première nécessité pour approvisionner précocement et suffisamment les populations en zones rurales, montagneuses, insulaires et reculées. Il accordera une attention particulière à la fourniture de marchandises aux habitants dans les zones ravagées par les tempêtes et les inondations lors de ces derniers temps.-VNA