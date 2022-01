Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a annoncé son intention d'organiser la Fête des fleurs du Printemps 2022 et des marchés aux fleurs pour le Têt.

La Fête des fleurs du Printemps 2022 se tiendra du 27 janvier au 6 février au parc Tao Dàn, dans le 1er arrondissement. L'événement comprendra une série d'expositions et de concours d'art pour les fleurs, les plantes ornementales, les bonsaïs, les rocailles…

En même temps, seront également organisées de nombreuses activités traditionnelles du Têt, telles que présentation de plateaux de fruits et de compositions florales, spectacles de danses du lion et du dragon, jeux folkloriques...

De plus, des marché aux fleurs du Têt se dérouleront du 25 au 31 janvier dans six lieux que sont les parcs Gia Dinh, Lê Van Tam et du 23 Septembre, le marché de gros de Binh Diên, la rue florale Phu My Hung et dans la ville de Thu Duc.-VNA