Une cérémonie a eu lieu le 12 janvier à la pagode Phat Tich, dans la capitale laotienne Vientiane, pour remettre des certificats de mérite aux individus et aux collectifs vietnamiens.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 12 janvier une réunion avec des représentants des ministères, secteurs et localités sur la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité.