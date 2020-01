Photo d'illustration: Internet

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - En raison de l'augmentation considérable des vols et des passagers à l’occasion du Nouvel An lunaire (Têt) 2020, l'aéroport international Tan Son Nhat de Hô Chi Minh-Ville a conseillé à ses passagers d’arriver à l’aéroport trois heures avant le départ pendant cette période, afin d'éviter les embouteillages et les retards d'enregistrement.

L'aéroport prévoit d'accueillir plus de 3,7 millions de passagers au cours de la période du 9 janvier au 8 février 2020 (soit du 15e jour du 12e mois lunaire de l’Année du Cochon au 15e jour du premier mois lunaire de l’Année du Rat).

L'aéroport a également suggéré de limiter le nombre de personnes venant à l'aéroport pour déposer ou chercher leurs proches.

Il est également conseillé aux passagers de réaliser les procédures d’enregistrement via des kiosques d'auto-enregistrement, outre des comptoirs, afin de gagner du temps à l’aéroport. -VNA