La porte frontalière internationale de Lao Cai. Photo: VNA

Lao Cai (VNA) - Dans la matinée du 26 janvier (soit le deuxième jour du premier mois lunaire), 1.300 tonnes de produits agricoles, d’une valeur de près d’un million de dollars, ont été exportés via la porte frontalière internationale de Lao Cai dans la province montagneuse de Lao Cai (Nord).



Ce sont les premiers lots de marchandises à expédier à l’étranger via cette porte frontalière internationale lors du Nouvel An lunaire du Rat 2020.



Des produits essentiels exportés sont notamment : des pitayas, des jaques, des pastèques, des mangues et des ramboutans.



Le même jour, l’Office des douanes de la porte frontalière internationale de Lao Cai a également imposé aux cinq entreprises vietnamiennes des procédures d'importation de 24 tonnes de raisins de Chine au Vietnam. –VNA