Prélèvement d’un échantillon d’une employée à l’aéroport de Tan Son Nhat, Ho Chi Minh-Ville pour le dépistage du COVID-19. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Les autorités médicales de Ho Chi Minh-Ville sélectionneront au hasard un certain nombre de passagers à bord des vols en provenance de Hanoï, Quang Ninh, Hai Phong pour prélever des échantillons au service du dépistage du COVID-19 à l'aéroport international de Tan Son Nhat.



Selon Vietnam Airlines, depuis le 17 février, cette compagnie aérienne a augmenté les mesures préventives à bord des vols au départ de Hanoï afin de protéger de manière absolue la santé des passagers et de ses employés, compte tenu du nombre élevé de passagers voyageant de Hanoi vers les provinces du Sud après le Nouvel An lunaire.



Les passagers doivent se conformer aux réglementations appliquées par Vietnam Airlines sur les vols intérieurs, telles que la déclaration de l’état de santé, le contrôle de la température corporelle avant le départ et le port du masque pendant le voyage. Vietnam Airlines peut refuser le transport si le passager ne respecte pas ces réglementations.



Les avions de Vietnam Airlines qui partent de Hanoï à destination de Da Nang et Ho Chi Minh-Ville sont aspergés de désinfectant juste après l'atterrissage. Pour les autres destinations, les avions sont aspergés de désinfectant dès leur retour aux bases aéroportuaires de Hanoï, Da Nang et Ho Chi Minh-Ville. -VNA