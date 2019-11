1. La naissance du Testament du Président Ho Chi Minh

Président Ho Chi Minh. Photo d'archive du VNA



A l’occasion de son 75e anniversaire (19 mai), le 10 mai 1965, à 9 heures, le Président Ho Chi Minh a rédigé les premières lignes de son Testament. Du 10 mai 1965 à l’achèvement de ce document, le 10 mai 1969, le Président Ho Chi Minh l'a modifié, complété et réécrit à plusieurs reprises.

Rien qu’en 1965, il a fait deux exemplaires supplémentaires. En 1966 et 1967, le Président Ho Chi Minh n'a rédigé aucun exemplaire. En 1968, il a ajouté 6 pages en écriture manuscrite. Le 10 mai 1969 il a réécrit tout le début de son Testament, avec une page manuscrite.

Ce moment, malgré son intelligence et sa clarté d'esprit, le Président Ho Chi Minh, lui-même estimait que son état de santé avait diminué par rapport aux années précédentes, qu'il n’était pas sûr du temps qu'il lui restait pour servir la Révolution, la Patrie et le peuple.

Ce Testament est une œuvre rédigée par le Président Ho Chi Minh sur une longue période, lequel résume ses points de vue et ses idées, et présente clairement ses préoccupations, ses réflexions ainsi que ses aspirations et ses espoirs.

Il a été écrit au moment important de la résistance contre les agresseurs américains. Elle a exigé une solidarité étroite et des combats persistants de tout le Parti, de toute l’armée et de tout le peuple, avec une confiance solide en la victoire finale.

2. Le contenu essentiel du Testament

Le Testament historique, rédigé par le Président Ho Chi Minh entre 1965 et 1969, a été révisé et complété au fil des années. Le Testament couvre l’ensemble des affaires, des «affaires privées» aux affaires communes importantes du pays et du peuple.

« Le Testament montre sa responsabilité et son dévouement envers le Parti, la résistance contre les agresseurs américains pour le salut national et l’édification du pays, la jeune génération comme tout le peuple, le mouvement communiste international et les travailleurs internationaux; et reflète ses pensées, sa morale, ses belles émotions ", Pham Chi Thanh, rédacteur en chef par intérim de la Maison d'édition politique nationale La vérité a souligné lors du séminaire scientifique intitulé "Testament du Président Ho Chi Minh - Valeurs théoriques et pratiques, 1969-2019", tenu le 14 août à Hanoï, à l'occasion du 50ème anniversaire de la mise en œuvre du Testament du Président Ho Chi Minh.

Dans son Testament, le Président Ho Chi Minh a abordé toutes les questions: la résistance contre les agresseurs américains, la jeunesse, les travailleurs, le mouvement communiste mondial…

Parlant du Parti, le Président Ho Chi Minh a mis l'accent sur la tradition de solidarité au sein du Parti; exigé la bonne pratique démocratique et la réalisation régulière et sérieuse de la critique et de l’autocritique, et demandé à chaque cadre et à chaque membre du Parti de s’imprégner de morale révolutionnaire et d’édifier un Parti sain.

Le Président Ho Chi Minh a déclaré que les jeunes jouaient un rôle important dans l’œuvre révolutionnaire, la défense et l’édification nationales. Les jeunes sont "l’équipe de réserve" du Parti, les futurs propriétaires du pays. Il a demandé au Parti de veiller à promouvoir leur morale révolutionnaire.

Président Ho Chi Minh. Photo d'archive du VNA



Parlant des travailleurs, le Président Ho Chi Minh a estimé qu'ils étaient toujours les personnes subissant l'oppression et l'exploitation féodale-coloniale. Les travailleurs sont courageux, énergiques, laborieux et tous fidèles au Parti. Le Parti doit avoir des plans précis pour développer l'économie, la culture et la société afin d'améliorer constamment leur vie.

Le Président Ho Chi Minh a prédit que la résistance contre l’agression américaine pourrait durer longtemps mais qu'elle arriverait certainement à la victoire finale. Il a conseillé qu'après la guerre, tout le monde se concentre sur la guérison des blessures de la guerre et le développement du pays. Le Parti et l'État devront veiller à prendre soin de toutes les personnes de la société, apportant le bonheur et la prospérité à la population.

Parlant du mouvement communiste mondial, le Président Ho Chi Minh a souhaité que les Partis frères s'unissent, s'entraident, se protègent, valorisent l'esprit de l'internationalisme prolétarien. Il s’est déclaré déçu des désaccords entre Partis frères.

A propos de ses questions privées, le Président Ho Chi Minh a conseillé de ne pas organiser de grandes funérailles afin d’éviter des gaspillages de temps et d’argent, et d’incinérer sa dépouille pour assurer une bonne hygiène et économiser du terrain.

Le Président Ho Chi Minh a exprimé son dernier souhait : Voir tout le Parti et toute la population s’unir pour édifier un pays vietnamien de paix, de réunification, d’indépendance, de démocratie et de prospérité, apporter des contributions considérables à l’œuvre révolutionnaire du monde.

Dans les dernières lignes de son Testament, le Président Ho Chi Minh a fait ses adieux, montrant son immense amour et ses aspirations.

3. La valeur fondamentale et la signification du Testament

Les valeurs fondamentales du Testament sont le souhait, les sentiments, la volonté, la confiance et la responsabilité du Président Ho Chi Minh vis-à-vis de la Patrie, du peuple et de l’œuvre révolutionnaire. C’est un ouvrage théorique sur l’édification et la consolidation du Parti au pouvoir, une œuvre portant sur l’édification d’une société socialiste, un aperçu théorique de l’œuvre de Renouveau du pays.

Le Testament du Président Ho Chi Minh est le dernier mot d'un leader talentueux, un brillant révolutionnaire, un soldat communiste qui a consacré toute sa vie pour la lutte pour la liberté et le bonheur de l’homme.

Le Testament du Président Hô Chi Minh est un document extrêmement précieux pour le processus révolutionnaire et la défense et l’édification nationales sur tous les plans, dressant les orientations pour la révolution vietnamienne d’aujourd'hui et future.

Le Président Ho Chi Minh et des élèves. Photo d'archive du VAN



C’est un document d'un grand homme politique, du chef du Parti et de la nation qui a créé une nouvelle ère, "l'ère Ho Chi Minh", l’ère de l’'indépendance nationale et du socialisme de la nation vietnamienne. Le Testament est une œuvre d'art d’un grand homme de culture. Le Testament est la réflexion la plus cohérente et la plus condensée sur la vie, la carrière et la pensée du Président Ho Chi Minh, démontrant les brillantes qualités morales d’un communiste, tout au long de la vie, au service de la révolution, de la Patrie et du peuple. Le Testament exprime et illustre profondément les idées novatrices du Président Ho Chi Minh sur l’œuvre d’édification nationale, basée sur la réalité du pays.

«Son Testament contient les idées d’une personne qui a consacré toute sa vie à la Patrie et au peuple, qui met toujours les intérêts du pays et du peuple au premier plan. Ce sont des expériences, des conclusions pas seulement tirées de plus de quatre ans d’écriture de son testament. Ce ne sont pas des conseils donnés dans la précipitation avant sa mort ", a déclaré Pham Quang Nghi, ancien membre du Bureau Politique, ancien secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, lors d’un séminaire scientifique intitulé "Testament du Président Ho Chi Minh - Valeurs théoriques et pratiques, 1969-2019", tenu le 14 août à Hanoï.

«En lisant son Testament, nous ressentons l'esprit d'un grand homme, d’un grand patriote qui aime la Patrie et le peuple quand il est encore en vie et pour toujours, même après sa mort », a déclaré Pham Quang Nghi. -VNA