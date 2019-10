Nguyên Quang Vinh (milieu) est devenu champion en simple hommes, lors des Championnats de tennis U14 d'Asie de Da Nang 2019 – Groupe A. Photo: vtc.vn



Da Nang (VNA) - Le tennisman vietnamien Nguyên Quang Vinh est devenu champion en simple hommes, lors des Championnats de tennis U14 d'Asie de Da Nang 2019 – Groupe A (ATF U14 & Under Junior Series Da Nang Cup 2019 – Grade A), qui se sont clôturés samedi 19 octobre dans la plus grande ville centrale du Vietnam.

Liya Chu (Taïwan – Chine) a remporté la victoire en simple dames. Les Sud-Coréennes Younsoo Cho et Ha Yoon Son sont montées sur la plus haute marche du podium en double dames. Tandis que le Sud-Coréen Woo Hyuk Chang et l’Autrichien Rainer Erik Schestak ont dominé le double messieurs.

La compétition, qui a commencé le 12 octobre, a réuni 128 jeunes joueurs venus de plusieurs pays, dont les trois meilleurs joueurs U14 d’Asie que sont l’Indien Rushil Khosla, le Sud-Coréen Woo Hyuk Chang, le Kazakh Danir Kaldybekov.

Cet événement a été co-organisé par la Fédération vietnamienne de Tennis (FVT), le Service de la Culture et des Sports de la ville de Da Nang, la Fédération municipale de tennis et le Centre de formation du tennis de cette ville. –VNA