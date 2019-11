Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Thai Son Kwiatkiowski, Alizé Lim et Daniel Nguyên font partie de la nouvelle génération de joueurs Viêt kiêu qui viennent de participer aux Championnats nationaux de tennis. Ils sont devenus une source d’inspiration et de motivation pour les tennismen vietnamiens.

Les tennismen Viêt kiêu (Vietnamiens résidant à l’étranger) sont de plus en plus nombreux à concourir à des compétitions organisées dans le pays. Aux Championnats nationaux-Coupe Hung Thinh 2019 - qui ont eu lieu fin octobre à Hô Chi Minh-Ville, la participation de la Française Alizé Lim et des Américains Thai Son Kwiatkiowski et Daniel Nguyên a attiré l’attention du public.Ces derniers offrent un vent nouveau à ces championnats, étant aussi - et surtout - une grande fête pour le monde du sport vietnamien.Du talent à revendreSous les couleurs du club Hung Thinh Hô Chi Minh-Ville, Thai Son Kwiatkiowski a remporté la victoire contre le Vietnamien Nguyên Van Phuong du club Hai Dang, finaliste de ladite coupe.

La joueuse de tennis professionnelle franco-vietnamienne Alizé Lim. Photo : ST/CVN

Il a aussi disposé d’autres talentueux tennismen du pays comme Pham Tuân Long (Dà Nang) Vu Thai Nam et Nguyên Dac Tiên (Hanoi). Au dernier classement ATP publié par la Fédération internationale de tennis (ITF), Thai Son Kwiatkiowski apparaît à la 197e place mondiale en simple.Hormis Thai Son Kwiatkiowski, Alizé Lim est aussi une joueuse expatriée du club Hung Thinh Hô Chi Minh-Ville. Sans surprise, elle s’est brillamment illustrée à deux reprises. Tout d’abord en double dames, Alizé Lim avec la Vietnamienne Dào Minh Trang ont battu les Vietnamiennes Nguyên Tu Kim Ngân et Sy Bôi Ngoc (club d’Armée) (4-6, 7-5 et 10-7) lors du match final, avant de devenir championne en simple dames.Née en 1990 à Paris, Alizé Lim a participé à quatre reprises à Roland-Garros, entre 2014 et 2017. En mai 2014, elle a atteint son plus haut niveau, figurant 135e au classement de l’Association des joueuses de tennis (Women’s tennis Association ou WTA).Bien que Daniel Nguyên n’a pas brillé aux Championnats nationaux de tennis, il a décroché deux titres aux tournois VTF Pro Tour 2019 et ITF World Tour M25 Tây Ninh. Thai Son Kwiatkiowski et lui font actuellement les démarches nécessaires pour obtenir la nationalité vietnamienne.