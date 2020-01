Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam à l'Hôpital central des maladies tropicales. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc vient d'envoyer le Télégramme N° 121/CĐ-TTg à des ministères, agences de presse et aux Comités populaires des villes et provinces du ressort central sur la prévention et la lutte contre la maladie respiratoire aiguë grave provoquée par une nouvelle souche de virus Corona.

Cette maladie se déroule très compliquée en Chine. Il n'y a pas encore de vaccin ou de traitement, augmente l'anxiété du public. Le coronavirus se transmet de personne à personne. La Chine a signalé 541 cas contaminées par la maladie dont 17 morts, selon un dernier bilan publié le 22 janvier.

Pour contrôler et empêcher la propagation de maladie au Vietnam, le Premier ministre demande au ministère de Santé de contrôler étroitement l'entrée des passagers aux points de passage frontalier. Il faut se préparer à y faire face à temps si des infections sont signalées.

Les ministères de l'Information et de la Communication; de la Culture, des Sports et du Tourisme; du Travail, des Invalides et des Affaires sociales; des Affaires étrangères doivent collaborer étroitement avec celui de la Santé pour fournir des informations et recommander aux citoyens vietnamiens d'éviter les voyages non essentiels dans les zones épidémiques.

Les présidents des Comités populaires des villes et provinces du ressort central doivent réaliser le contrôle de l'épidémie selon la direction du ministère de la Santé, assurer la fourniture des médicaments, des moyens, des équipements et du financement aux activités de prévention et de lutte contre l'épidémie dans leur localité.

Le 23 janvier, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a travaillé avec le Comité de pilotage de la prévention et du contrôle des maladies du ministère de la Santé et a vérifié les préparatifs pour la lutte contre la maladie respiratoire aiguë grave provoquée par une nouvelle souche de virus Corona, à l'Hôpital central des maladies tropicales (2e établissement), dans la commune de Kim Chung, district de Dong Anh, à Hanoï. -VNA