Photo: Kinhtevadoisong

Hanoï (VNA) - Le nombre d'entreprises vietnamiennes de technologies numériques à ce jour est estimé à 67.300, soit 3.422 de plus qu'en décembre 2021.



Selon le rapport résumant les résultats au premier semestre 2022 de l'industrie des technologies de l'information, les revenus du secteur sont estimés à 72,5 milliards d’USD, en hausse de 17,8 % en un an.



Le chiffre d'affaires des exportations de matériel électronique a atteint 57 milliards d’USD (+16,4%), dont 29,1 milliards pour ordinateurs (+21,8%) et le reste pour les téléphones (+11,2%).



En particulier, dans la structure des revenus de l'industrie des technologies de l'information au cours des 6 derniers mois, le ratio du "Made in Vietnam" a atteint plus de 26,7%, soit 19,4 milliards d’USD.



Le nombre d'entreprises vietnamiennes de technologie numérique à ce jour est estimé à 67.300, soit 3.422 de plus qu'en décembre 2021, atteignant un taux approximatif d'environ 0,69 entreprises pour 1.000 habitants.



Ces dernières années, le nombre d'entreprises vietnamiennes de technologie numérique n'a cessé de croître, passant de 45.600 en 2019 à 58.000 en 2020 puis à 64.000 en 2021. Le pays s'est fixé un objectif de 70.000 entreprises cette année et de 80.000 en 2025.



Cependant, le développement des entreprises de technologie numérique n'est pas uniforme, se concentrant principalement sur quatre villes et provinces que sont Ho Chi Minh-Ville, Hanoï, Da Nang et Bac Ninh, qui représentent à elles seules plus de 72% du nombre total./.-CPV/VNA