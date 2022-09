Photo d'illustration: VGP

Hanoi (VNA) - AsiaMoney - revue financière renommée en Asie - vient d'annoncer sa liste des entreprises les plus remarquables en Asie en 2022 (Asia’s outstanding companies poll 2022), où figure FPT qui a été hautement appréciée dans deux catégories que sont le marché et les secteurs d'activité.Il s’agit de la 2e fois consécutive que cette entreprise vietnamienne est distinguée par Asiamoney dans ces deux catégories importantes.«Asia’s outstanding companies poll 2022» récompense d'excellentes entreprises sur 12 marchés en Asie, à savoir la Chine, Hong Kong (Chine), les Philippines, la Thaïlande, le Vietnam, l’Inde, l'Indonésie, la Corée du Sud, la Malaisie, le Pakistan, Singapour, Taïwan (Chine), sur la base des critères suivants: finances, équipe de direction, services relations investisseurs (RI) et responsabilité sociale des entreprises (CSR).Selon la liste annoncée par AsiaMoney, FPT est évaluée en tant que société la plus remarquable sur le marché vietnamien, et également d'entreprise la plus remarquable dans le domaine des technologies de l'information et des services de télécommunications.En outre, AsiaMoney a honoré 12 autres entreprises vietnamiennes dans les domaines de la technologie, des télécommunications, de la banque, de l'immobilier, de l'énergie, de la consommation…Chaque année, AsiaMoney organise des sondages et remet des récompenses aux entreprises. En 2022, 958 directeurs de fonds d'investissement, stratèges, analystes et chercheurs ont participé au sondage pour identifier les entreprises les plus remarquables parmi 175 entreprises candidates venues de 12 marchés en Asie. - CPV/VNA