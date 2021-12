Cérémonie pour annoncer la décision concernant la reconnaissance de la technique de fabrication de "rượu cần" du groupe ethnique minoritaire S'Tieng en tant que patrimoine culturel immatériel national. Photo: VNA

Binh Phuoc (VNA) - La technique de fabrication de "rượu cần", (alcool de riz conservé dans une grande jarre et à siroter avec une paille de bambou), du groupe ethnique minoritaire S'Tieng dans la province méridionale de Binh Phuoc a été reconnue comme un patrimoine culturel immatériel national dans la catégorie de savoir-faire populaire et d'artisanat traditionnel.

Le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme a organisé le 23 novembre une cérémonie pour annoncer la décision du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme concernant la reconnaissance.

La technique de fabrication du "rượu cần" des S'Tieng à Binh Phuoc s'est transmise de génération en génération. Le savoir-faire populaire et l'artisanat traditionnel se reflètent dans l'identification et l'utilisation appropriées de matériaux naturels comme les feuilles et les écorces, ainsi que dans le mélange unique de levure en feuilles avec des matières premières telles que le paddy et le riz pour créer un produit alcoolisé aux saveurs distinctes.

Trousse d'outils de tissage en bois de Phu Chanh. Photo: VNA

Le même jour, le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Binh Duong a organisé un événement pour annoncer la décision reconnaissant la trousse d'outils de tissage en bois de Phu Chanh comme un trésor national, ainsi que l'artisanat de poterie de Binh Duong et les arts martiaux Tan Khang - Ba Tra dans le chef-lieu de Tan Uyen en tant que patrimoine culturel immatériel national.

La trousse d'outils de tissage, datant de la fin du 3e siècle avant JC au 1er siècle après JC, comprend 23 objets qui ont été découverts dans la commune de Phu Chanh du district de Tan Uyen en 1998 et en 2001. -VNA