Les délégués assistent à la cérémonie de clôture de Techfest Vietnam 2019. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) – Après trois jours de travail, la Journée nationale des startup, de l'innovation et de la créativité du Vietnam (Techfest Vietnam) 2019 s’est clôturée le 6 décembre dans la ville d’Ha Long, province de Quang Ninh (Nord-Est).

Avec 27 activités, Techfest Vietnam 2019 a attiré 250 investisseurs et experts internationaux et a mobilisé un capital d’investissement de 14 millions de dollars.

Dans le cadre de cet événement, ont eu lieu 18 séminaires concernant la startup et l’innovation dans divers domaines, les liens d’investissement entre investisseurs et entrepreneurs, outre les échanges de vue et les rencontres, les expositions, la cérémonie d’honorer les startup typiques...

A cette occasion, s'est déroulée la finale du concours "Innovative Technopreneur Contest 2019". "Multi glass", le projet de "verre intelligent" qui aide les personnes handicapées à utiliser l’ordinateur et réduit les accidents de la circulation dus à la fatigue des conducteurs, a remporté le concours.

Techfest Vietnam est le plus grand événement annuel à l’intention des startup vietnamiennes, dans le cadre d’un projet de soutien à l’écosystème startup d'ici 2025, approuvé par le Premier ministre. Organisé depuis 2015, il bénéficie d'une grande attention de la part des startup vietnamiennes et étrangères.

Cette année, Techfest a été organisé dans quatre zones économiques de pointe, dont Ba Ria – Vung Tau au Sud-Est, Hanoï dans le delta du fleuve Rouge, Can Tho dans le delta du Mékong, Lam Dong dans les Hauts Plateaux du Centre en vue de promouvoir la connectivité des startup dans tout le pays et de rechercher les meilleures startup participant à Techfest Vietnam 2019. –VNA