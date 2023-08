Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le Comité populaire de Hanoï prévoit d'organiser en octobre un festival de start-ups innovantes (Techfest Hanoi 2023) pour promouvoir l'écosystème des start-ups et de l'innovation dans la région de la capitale, avec Hanoï comme point focal.

L'événement, coorganisé par le Comité populaire municipal et le ministère des Sciences et des Technologies, se tiendra du 5 au 7 octobre et devrait accueillir des centaines de délégués de neuf provinces de la région de la capitale: Vinh Phuc, Thai Nguyen, Bac Giang, Bac Ninh, Hung Yen, Hai Duong, Ha Nam, Hoa Binh et Phu Tho.

Cet événement permettra de connecter les consommateurs, les gestionnaires, les scientifiques et le monde des affaires, en stimulant l'expansion des marchés et en orientant le développement futur des produits des entreprises.

Des dialogues politiques entre des experts, des gestionnaires et la communauté des start-ups ainsi qu'un concours de start-ups sont également prévus pour encourager et favoriser l'esprit d'entrepreneuriat et d'innovation dans la région de la capitale.

Le festival comprendra diverses activités, notamment une exposition présentant des projets et des produits de start-ups, des démonstrations technologiques, la présentation des produits OCOP (One Commune One Product) et d'autres produits phares de Hanoï et de la région de la capitale. -VNA