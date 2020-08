Environ 700 touristes bloqués à Da Nang seront transportés à l’aéroport Tan Son Nhat dans quelques jours et Ho Chi Minh-Ville envisage de leur appliquer une quarantaine de 14 jours.

L'après-midi du 6 août, le secrétaire du Comité du Parti pour Hanoi Vuong Dinh Hue a présidé la réunion du comité de direction municipal sur la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19.

Près de 280 citoyens vietnamiens au Royaume-Uni, au Danemark, en Allemagne, Suisse, République tchèque ont été rapatriés les 6 et 7 août à bord d’un vol qui a atterri à l'aéroport international de Vân Dôn.

Plus que jamais, l’heure à la modernisation. A Hanoï, cette modernisation se traduit par une mécanisation accélérée de la riziculture. Le but ? Augmenter le rendement et accroître les bénéfices.