Le président du Comité populaire de Tay Ninh, Pham Van Tan (à droite), reçoit des cadeaux des délégués cambodgiens. Photo: VNA

Tay Ninh (VNA) - À l’occasion du Têt (Nouvel An lunaire), une délégation des délégués des provinces cambodgiennes de Prey Veng, de Tboung Khmum, de Svay Rieng, de Kam Pong Cham et de Otdor Mean Chay est allée le 19 janvier présenter ses voeux du Têt à l'organisation du Parti, aux autorités et au peuple de la province de Tay Ninh (Sud).

S’exprimant lors de l’événement, le président du Comité populaire de Tay Ninh, Pham Van Tan, a passé en revue les réalisations obtenues de la localité en 2019, notamment les résultats enregistrés dans les relations entre Tay Ninh et des provinces cambodgiennes.

Pham Van Tan a déclaré espérer que l’amitié et la coopération entre le Vietnam et le Cambodge continueraient d'être renforcées dans les temps à venir.

Pour sa part, au nom des autres délégués cambodgiens, le gouverneur de la province de Svay Rieng, Men Vibol, s'est déclaré convaincu que Tay Ninh et des provinces cambodgiennes consolideraient leurs relations, contribuant à créer des conditions stables pour favoriser le développement économique des personnes vivant dans les zones frontalières. –VNA