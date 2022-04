Hanoi (VNA) – Le programme «Taste of Australia 2022», un événement annuel honorant la nourriture et les boissons australiennes dans les grandes villes du Vietnam, a débuté le 18 avril.

Selon le consulat australien, le programme a commencé par une campagne de promotion des raisins de marque Table Grapes dans 113 supermarchés et 80 magasins de fruits à travers le Vietnam, dont BigC, Tops Market, AEON, Klever Fruits...Le consule générale d'Australie à Hô-Chi-Minh-Ville, Mme Sarah Hooper est fière: «Cette année, Taste of Australia continuera à faire ressortir le meilleur de la nourriture australienne. Grâce à ce programme, l'Australie renforcera sa réputation internationale en tant que source sûre et durable d'aliments et de boissons de haute qualité».

La consule générale d'Australie Sarah Hooper présente des plats à base de langouste australienne. Photo : Consulat général d'Australie

«Taste of Australia 2022» veut diffuser des messages de qualité, d'abondance et de commodité des produits australiens agricoles, aquatiques, et autres actuellement présents au Vietnam tels que bœuf, agneau, ormeau, crevette, langouste, vin...Le programme «Taste of Australia en 2022 » coopère avec près de 40 restaurants de premier plan à Hanoï et Ho Chi Minh-Ville pour promouvoir la diversité, l'abondance et la haute qualité des produits aquatiques, des fruits frais et autres produits australiens au Vietnam. – CPV/VNA