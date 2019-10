Lors de l'événement. Photo: vtc.vn Lors de l'événement. Photo: vtc.vn

Hanoï (VNA) - Une table ronde sur les perspectives de la coopération en matière d'éducation entre le Vietnam et la Russie s'est tenue à Hanoï le 28 octobre.

L'ambassadeur de Russie au Vietnam, Konstantin Vnukov, et des représentants d'universités et d'établissements d'enseignement professionnel vietnamiens et russes ont assisté à la réunion.

Lors de l'événement, les deux parties ont discuté des possibilités de coopération bilatérale dans le domaine de la formation des ressources humaines conformément aux référentiels de métiers de la compétition WorldSkills, ainsi que de la formation professionnelle à l'ère numérique.

Les participants ont également partagé des expériences dans l'enseignement et l'apprentissage de la langue russe.

Cette manifestation a contribué à améliorer l'efficacité du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie. -VNA