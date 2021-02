Des employés font des démarches pour bénéficier de l'assurance-chômage. Photo: Vietnam +

Hanoï (VNA) - En 2021, le système de sécurité sociale avec des politiques d'assurance et d'assistance sociale est considéré par les experts comme l'un des outils utiles de stabilisation sociale, contribuant à améliorer la vie de la population.

L'année dernière, environ 14 millions de personnes ont reçu des subventions du programme d'assistance d'urgence en raison des difficultés causées par l'épidémie de COVID-19.

Selon les statistiques des centres de services pour l'emploi des 63 villes et provinces, en 2020, le Vietnam comptait plus d'un million de personnes demandant des allocations de chômage, soit une augmentation de 32,3% par rapport à 2019. Environ 1,06 million de personnes ont décidé de bénéficier des allocations de chômage, avec un montant total de subvention allant jusqu'à 18.200 milliards de dong (787 millions de dollars).

Ces allocations de chômage ont aidé plus d'un million de travailleurs perdant leur emploi à subvenir à leurs besoins dans les moments difficiles résultant de la crise du nouveau coronavirus.

Pour les employés qui n'ont pas droit à l'assurance chômage, le gouvernement a également déployé un programme d'aide d'urgence d'une valeur de plus de 1.027 milliards de dongs (44,5 millions de dollars).

Près de 8 millions de démunis, plus d'un million de personnes ayant contribué à la révolution et plus de 2,8 millions de bénéficiaires de la protection sociale ont également reçu des prestations de sécurité sociale afin de surmonter des difficultés causées par le COVID-19.

Un travailleur social donne des conseils sur les prestations d'assurance sociale à une femme. Photo: Vietnam +

Le Dr Chang-Hee Lee, directeur de l'Organisation internationale du travail au Vietnam, a souligné que les systèmes de protection sociale jouent vraiment un rôle important dans toutes les mesures de réponse à la crise, en s'attaquant aux impacts économiques et sociaux causés par la pandémie.

La Banque mondiale (BM) estime que le système de sécurité sociale deviendra de plus en plus un élément central non seulement de la politique sociale mais également de la politique économique du Vietnam. Selon des experts de la BM, le Vietnam dépensera progressivement plus de budget pour financer le système de sécurité sociale.

En 2021, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales continuera également à se concentrer sur le développement d'un système global de sécurité sociale dans le but de couvrir l'ensemble de la population; à mettre en œuvre de manière synchrone et efficace des politiques de sécurité sociale et de protection sociale; à continuer à améliorer la vie des personnes ayant rendu services méritoires à la Patrie, des démunis et groupes défavorisés de la société, ce pour contribuer à la réalisation de l’objectif d’un développement rapide et durable. -VNA