Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Département du commerce électronique et de l'économie numérique, relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, vient de mettre en service un système d'authentification de produits via le QRCode sur le site : https://truyxuat.gov.vn.

Do Dinh Tan, représentant du Centre d'informatique et de technologie numérique du Département du commerce électronique et de l'économie numérique, a déclaré que ce système aidait les consommateurs à accéder à des informations sur l'origine de produits.

Il contribue également à promouvoir les informations transparentes sur les produits, ainsi qu’à lutter contre les produits contrefaits.

Photo: VNA

De plus, le système permet de rapprocher les entreprises des consommateurs en présentant des informations sur le processus de garantie, les promotions commerciales, etc.

Par ailleurs, il aide les entreprises à se familiariser avec les exigences du marché international en termes de traçabilité. Pour les agences de gestion publique, c’est un outil utile pour la gestion et le contrôle des produits. –VNA