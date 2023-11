Des délégués discutent de la production agricole et alimentaire verte. Photo: nhandan.vn

Hanoï (VNA) – Un symposium intitulé « Agriculture du futur : dialogue Danemark-Vietnam sur la production agricole et alimentaire verte et les économies des ressources » a eu lieu le 22 novembre à Ho Chi Minh-Ville.



L’événement, organisé par l’ambassade du Danemark au Vietnam et des partenaires danois, a permis de discuter de solutions vertes, ainsi que de méthodes et technologies nouvelles et innovantes dans la production agricole et alimentaire. Il avait également pour objet d'aider les entreprises agricoles et alimentaires danoises et vietnamiennes à identifier des domaines potentiels de coopération, jetant ainsi les bases d'une coopération mutuellement bénéfique à l'avenir.



Mette Ekeroth, ambassadrice adjointe du Danemark au Vietnam, a déclaré que la transition verte dans la production agricole et alimentaire était toujours un sujet clé de la coopération entre le Danemark et le Vietnam.



Le symposium était inscrit dans le cadre du programme de coopération sectorielle stratégique (SSC) à long terme entre le Danemark et le Vietnam, assistant le Vietnam dans le processus de transformation de la production agricole et alimentaire vers une production verte et durable.-VNA