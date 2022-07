Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Cette année, les exportations des produits forestiers pourraient atteindre 16,3 milliards de dollars.

L’information a été communiquée à l’issue de la conférence-bilan du travail au premier semestre et de la mise œuvre des tâches pour le seconde de l'Administration de la forêt du Vietnam, relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, tenue le 14 juillet à Hanoï.

Selon Nguyen Quoc Tri, chef de l'Administration de la forêt du Vietnam, l'exportation du bois et des objets en bois se heurte à de nombreuses difficultés. La principale raison est due à l'impact du conflit russo-ukrainien qui rend difficile le transport des marchandises et augmente les coûts, et à la forte inflation dans d'autres pays qui entraîne une diminution de la demande d'achat.

Les entreprises doivent accroître l'utilisation de matières premières dans le pays, produire activement des produits auxiliaires pour réduire les coûts et diversifier les produits pour répondre à la demande d'exportation, a-t-il précisé.

Selon l'Administration de la forêt du Vietnam, la valeur des exportations de produits sylvicoles au cours des 6 premiers mois de 2022 a atteint 9,1 milliards de dollars, en hausse de 3% sur un an, atteignant 56% du plan. Les principaux débouchés du Vietnam sont les États-Unis, le Japon, la Chine, l'Union européenne et la République de Corée qui représentent plus de 90 % de la valeur totale à l'exportation du bois et des objets en bois du pays.-VNA