Hanoï (VNA) - La société Super Energy Corporation, une des premières entreprises énergétiques thaïlandaises, a décidé d'injecter 456,7 millions de dollars dans quatre centrales solaires dans la province vietnamienne de Binh Phuoc (au Sud).



Ce sont les centrales de Loc Ninh 1, de Loc Ninh 2, de Loc Ninh 3 et de Loc Ninh 4, avec une capacité installée totale de 750 MW. L'investissement sera respectivement de 99,7 millions de dollars, 140 millions, 105 millions et 112 millions.

Le Vietnam est un pays à fort potentiel de développement des énergies renouvelables, notamment solaire et éolien. Actuellement, le gouvernement vietnamien accorde la priorité au développement des énergies solaire et éolienne pour réduire les impacts sur l'environnement et renforcer la sécurité énergétique du pays. C'est une bonne opportunité pour l'entreprise d'investir, selon Super Energy.

Binh Phuoc devrait devenir l’un des plus grands producteurs d’énergie solaire du pays dans un avenir proche. Son potentiel en énergie solaire est élevé, en particulier dans le district de Loc Ninh où la durée d’ensoleillement annuel est l'une des plus élevée de la région Sud. Raison pour laquelle nous avons choisi cette localité pour mettre en œuvre notre plan, toujours selon cette entreprise.- CPV/VNA