Photo d'illustration: Internet

Hanoï (VNA) - Le 29 juillet, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Nguyên Phu Trong a appelé tous les Vietnamiens à s’engager activement dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Qu’ils soient dans ou à l’extérieur du pays, il faut s’unir pour combattre ensemble «l’ennemi invisible» et relancer l’économie.

La quatrième vague continue de menacer la santé publique et l’activité économique du Vietnam. Face à cette situation difficile, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien a demandé aux autorités de mettre tout en œuvre pour protéger la santé et la vie de la population et a invité la communauté vietnamienne de l’étranger à soutenir le pays à contenir l’épidémie. Par cet appel, Nguyên Phu Trong marque la détermination du Parti et de l’État à se battre contre cet ennemi invisible.

«Le secrétaire général a comparé la maladie de Covid-19 à un ennemi commun à tous les Vietnamiens. Cette image illustre la volonté de tout le système politique vietnamien de vaincre la pandémie. Nguyên Phu Trong a invité le peuple à s’entraider pour surmonter ensemble cette épreuve. Il mise sur la solidarité et le patriotisme, deux valeurs fondamentales inscrites dans l’ADN des Vietnamiens», a affirmé Lê Thanh Vân, député à l’Assemblée nationale.

L’appel du secrétaire général du Parti communiste vietnamien a été entendu au Vietnam et à l’étranger, note Dinh Tuyêt Nhung, présidente de l’Union des coopératives agropharmaceutiques de Bac Kan.

«Cet appel à la lutte contre la pandémie de Covid-19 revêt une signification très importante pour nous. Notre coopérative continue de distribuer gratuitement des denrées essentielles aux habitants du Sud, épicentre de la quatrième vague. Nous proposons également des prix préférentiels aux régions où l’épidémie sévit. Nous faisons notre possible pour garantir l’approvisionnement des grandes enseignes alimentaires de la capitale en confinement», a-t-elle dit.

Au Vietnam, la solidarité est forte et chacun l’exprime à sa manière. Certains donnent de l’argent, les autres donnent de leur temps ou de leur personne. Les bénévoles préparent des repas qu’ils offrent aux personnes dans le besoin. Les médecins retraités prêtent main forte à leurs jeunes confrères. Les étudiants en médecine, en sécurité publique et ceux des écoles militaires ont rejoint les zones épidémiques pour aider le personnel de santé à soigner les patients et à retracer les porteurs potentiels. Chaque citoyen multiplie les initiatives solidaires pour aider les plus vulnérables, soutenir le pays et répondre à l’appel de Nguyên Phu Trong.

L’appel lancé à la population en mars 2020 par Nguyên Phu Trong avait permis de contenir les foyers d’infection de la première vague en l’espace de trois mois.

Nul doute que le présent appel à la solidarité ne restera pas vain et qu’il résonnera dans le cœur de tous les Vietnamiens.-VOV/VNA