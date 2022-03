Hanoi, 23 mars (VNA) – La cérémonie de signature de l’accord de coopération représentative exclusive entre la célèbre marque d'avions Gulfstream et la compagnie aérienne vietnamienne Sun Air de Sun Group a eu lieu le 23 mars à l’hôtel Capella de Hanoi.

Lors de la cérémonie. Photo : VNA

Y étaient présents Wayne Oedewaldt, vice-président senior chargé des affaires d’Asie-Pacifique de Gulfstream Aerospace et Julient nargeot, vice-président chargé des affaires d’Asie du Sud(Est et des représentants de Sun Group et de Sun Air, première compagnie aérienne de luxe au Vietnam.

Selon l’accord, Sun Air soutiendra Gulfstream dans le développement du marché au Vietnam, et en même temps fera la publicité et présentera les jets de Gulfstream aux clients potentiels. En devenant le représentant exclusif de la marque Gulfstream au Vietnam, Sun Air servira de passerelle permettant à la compagnie aérienne à réaction renommée mondiale d'accéder aux clients au Vietnam.

Lors de la cérémonie de signature. Photo : VNA

Parallèlement à cela, la première compagnie aérienne de luxe au Vietnam fournira propose également des services de gestion d'avions et d’affrètement de jets privés avec des jets d'affaires à portée intercontinentale dotés de la technologie avancée et de l'espace de cabine de pointe de Gulfstream.

Scott Neal, vice-président senior chargé des ventes mondiales de Gulfstream, a déclaré que des avions de Gulfstream sont appréciés de plus en plus en Asie et Gulfstream souhaite continuer sa croissance sur le marché vietnamien. Sun Air n'est pas seulement un client important, mais aussi une passerelle qui permet Gulfstream d'étendre sa présence sur ce marché potentiel, a-t-il souligné.

Devenir le représentant commercial international de Gulfstream au Vietnam est une étape importante pour Sun Air dans la feuille de route de développement de l'industrie aérienne haut de gamme, a déclaré Dang Minh Truong, président du conseil d'administration du groupe Sun, affirmant que Sun Group créera une expérience d'aviation de luxe sans précédent au Vietnam.

Sun Group a dévoilé que l’aéroport international de Vân Dôn sera l’aéroport idéal pour les avions de luxe Gulfstream.

Dang Minh Truong, président du conseil d'administration de Sun Group. Photo : VNA

La construction de l'aéroport international de Van Don et la signature de Sun Air pour devenir le représentant exclusif de Gulfstream au Vietnam est le prochain chapitre du processus pour pénétrer au domaine de l'aviation de luxe, et créer des produits et des expériences de première classe dans les domaines auxquels Sun Group participe, a exprimé M. Dang Minh Truong.

L'intérieur de l'avion G400 de Gulftream. Photo : VNA

Après cette signature, Gulfstream et Sun Air continueront de coopérer pour organiser l'exposition d'avions "Gulfstream Airshow" à l'aéroport international de Van Don au troisième trimestre 2022.

Avec Gulfstream Airshow, pour la première fois, le Vietnam verra l’apparence d’une série d'avions de luxe dans l'industrie aéronautique tels que G500, G600, G650ER et surtout G700.

Il s'agit d'un événement particulièrement important car ce sera la rare occasion que Gulfstream accueille un programme au-delà de l'échelle des salons réguliers, qui promet d'exploiter le marché de l'aviation du Vietnam en particulier et de la région en général au second semestre 2022.

La coopération entre Sun Air et la compagnie aérienne la plus célèbre au monde, Gulfstream, non seulement connectera les produits de la plus haute qualité des deux sociétés avec l'élite vietnamienne et mondiale, mais promet également de fournir au secteur touristique et l'industrie aéronautique une expérience luxueuse. - VNA