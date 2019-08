Hanoi, 20 août (VNA) – Le membre du Bureau politique, Trân Quôc Vuong, a demandé lors d’une vidéoconférence nationale, mardi 20 août à Hanoi, d’appréhender pleinement la pensée, la moralité et le style du Président Hô Chi Minh et de transformer cette connaissance en action.

Le membre du Bureau politique et membre permanent du Comité central du Parti, Trân Quôc Vuong, s’adresse à la vidéoconférence nationale, le 20 août à Hanoi. Photo : VNA

Trân Quôc Vuong, également membre permanent du Comité central du Parti, a invité de définir le régime de responsabilité applicable aux chefs d'organismes, d'organisations, d'unités, et de quantifier les résultats obtenus par chaque collectif et chaque individu en étudiant et en suivant la pensée, la moralité et le style du Président Hô Chi Minh.

Il s’est félicité des résultats de trois ans de mise en œuvre de la directive n°05-CT/TW du Bureau politique du 12e mandat sur l’accélération du mouvement "Étudier et suivre la pensée, la moralité et le style du Président Hô Chi Minh".

Ces résultats ont positivement contribué au développement socio-économique, à la garantie de la défense et de la sécurité nationales, ainsi qu’aux affaires extérieures et au travail d’édification du Parti, a-t-il déclaré.

Vue de la vidéoconférence nationale, le 20 août à Hanoi. Photo : VNA

Ils ont également contribué à perfectionner les normes d’éthique professionnelle ; à renouveler le style de travail, l’esprit et l’attitude de service au peuple ; à prévenir et à lutter contre la corruption, la gabegie et les phénomènes négatifs ; à élever la capacité de direction et la combativité des organisations du Parti ; à édifier et à réorganiser les organisations du Parti dans de nombreuses localités et unités, a-t-il poursuivi.

Nombre de localités, départements, ministères, branches, agences et unités ont déterminé l’accélération de la réforme administrative, en association avec le rehaussement de l’éthique de la fonction publique, comme une percée quand il s’agit d’agir conformément à la pensée, et de suivre l’exemple moral et le style du Président Hô Chi Minh, ce qui implique de rénover les méthodes de travail, les rendant plus démocratiques, plus scientifiques et plus proches du peuple.



Trân Quôc Vuong a demandé aux comités du Parti, aux administrations, au Front de la Patrie du Vietnam et aux collectivités de continuer dans les temps à venir de saisir l’importance, la signification de l’étude et de la pratique de la pensée, de la moralité et du style du Président Hô Chi Minh ; et de faire rayonner dans la société les exemples les plus inspirants dans la mise en œuvre de la directive n°05-CT/TW. – VNA