Hanoi (VNA) – L'ambassadrice de Suisse au Vietnam, Beatrice Maser Mallor, vient de rédiger un article sur le succès du tourisme suisse et vietnamien, dans lequel elle prévoit une forte collaboration bilatérale dans l’avenir.

L’ambassadrice de Suisse au Vietnam, Beatrice Maser Mallor. Photo: ASV

Ce 1er août, la Confédération suisse célèbre son 728e anniversaire. Fondé à partir de trois cantons autour de la colline "Grütli", ce pays est réputé pour sa nature sublime avec nombre de villages et cités pittoresques. Depuis longtemps, le tourisme consiste une part importante de l’économie du pays.



La Suisse accueille de nombreux amateurs de sports d’hiver, des randonneurs, mais aussi des amoureux de la musique grâce à plusieurs festivals culturels tout au long de l’été. Pas étonnant donc que ce pays soit devenu l’une des premières destinations en Europe.



En 2018, la Suisse a accueilli 38,8 millions de touristes. Selon l’Office national des statistiques, plus de 10 millions de chambres d’hôtel ont été réservées par des étrangers, soit une augmentation de 4,6% par rapport à 2017. Switzerland Tourism, l’organisation nationale du tourisme, estime une croissance annuelle de 10-12% du nombre de visiteurs vietnamiens en Suisse d’ici 2022. En 2017, plus de 17.300 Vietnamiens ont séjourné en Suisse.



Selon le dernier rapport de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, daté de juin 2019, le nombre de voyageurs suisses au Vietnam au 1er semestre (près de 20.000) a augmenté de 107,3% par rapport à la même période de 2018.



Le cor des Alpes, un des instruments de musique traditionnels suisses. Photo Switzerland Tourism

Les relations diplomatiques Vietnam - Suisse ont été établies en 1971.



Comme la Suisse, le Vietnam accueille des touristes des quatre coins du monde grâce à sa nature extraordinaire. L’échange de visiteurs vietnamiens et suisses augmente de manière significative. Les contacts croissants entre nos deux peuples s’avéreront un atout pour approfondir les excellentes relations entre nos deux pays.



Par ailleurs, la Suisse soutient le Vietnam depuis de nombreuses années dans le cadre de programmes de coopération au développement visant à accroître la croissance économique durable et inclusive et à créer des emplois. Le programme national pour le tourisme durable (SSTP), fondé par le Secrétariat d’État à l’économie suisse (SECO), vise à aider à exploiter de nouvelles destinations au Vietnam jusqu’en mai 2022. Ce SSTP permet de renforcer la compétitivité et la durabilité du tourisme vietnamien, par exemple les formations pour les professionnels de ce secteur. Avec les résultats attendus, l’industrie du tourisme réalisera tout son potentiel en tant que secteur économique capable de générer un large éventail de possibilités d’emploi et de revenus pour les Vietnamiens à l’avenir.



