Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Lê Van Thành a signé une décision approuvant la Stratégie nationale d’approvisionnement en eau propre et d’assainissement en milieu rural d’ici 2030, avec une vision jusqu’en 2045.

La gestion de l’eau propre et l’assainissement des eaux usées sont l’une des priorités environnementales du gouvernement. Photo d'illustration: VNA



La stratégie vise à garantir l’accès des résidents ruraux à l’eau propre à des prix raisonnables, à assurer l’assainissement des ménages et des lieux publics, à réduire les maladies liées aux ressources en eau et à l’assainissement, à améliorer les conditions de vie des populations locales et à réduire l’écart entre les zones rurales et urbaines.

D’ici 2030, environ 65% de la population rurale devraient utiliser de l’eau potable, avec au moins 60 litres par personne et par jour, tandis que 100% des ménages ruraux, des écoles et des installations médicales disposeront de latrines hygiéniques.

Le gouvernement vise à augmenter le taux d’eaux usées traitées dans les zones résidentielles rurales à 15% au cours de la prochaine décennie et à 30% d’ici 2045.

D’ici 2030, environ 65% de la population rurale devraient avoir accès à l’eau propre. Photo: VNA

D’ici 2045, 100% des résidents ruraux devraient utiliser de l’eau propre et des latrines hygiéniques.

Le taux d’élevages disposant d’un système de traitement des déchets devrait atteindre 75% en 2030 et 100% en 2045.

À cette fin, la stratégie présente un certain nombre de solutions, notamment la construction d’ouvrages d’approvisionnement en eau propre à grande échelle dans les zones rurales avec une connexion avec celles des zones urbaines pour assurer leur fonctionnement efficace et durable, et l’exploitation des réservoirs d’ouvrages d’irrigation pour l’approvisionnement en eau propre.

La stratégie se concentre également sur l’application du modèle de stockage d’eau propre dans les ménages et le lancement d’un modèle expérimental de kiosques d’eau propre et de guichets automatiques pour fournir de l’eau propre directement dans les zones résidentielles et les écoles en cas de situations d’urgence. – VNA