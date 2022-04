Hanoï (VNA) - Une séance de consultation sur l'exportation de thé et de café vers les marchés de Taïwan et de Hong Kong (Chine) aura lieu le 28 avril dans la ville de Da Lat, province de Lam Dong dans les Hauts Plateaux du Centre.

Cet événement, tenu en ligne et en présentiel, sera organisé par le Département de la promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce, en collaboration avec les Bureaux du commerce du Vietnam à Taipei et Hong Kong (Chine).

Un aperçu du marché du thé et du café de Taïwan et de Hong Kong, ainsi que des questions sur l'accès au marché, l'application des réglementations, des normes et des conditions d'exportation de thé et café du Vietnam vers ces deux marchés, seront abordés lors de la séance de consultation.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le café et le thé font partie des principaux produits agricoles d'exportation du Vietnam. Le Vietnam est le deuxième exportateur mondial de café, derrière le Brésil. Le café brut du Vietnam est exporté vers plus de 80 pays et territoires, représentant 14,2% des parts du marché mondial.

Le thé vietnamien a été exporté vers plus de 70 pays et territoires. Le Pakistan, Taïwan (Chine), la Russie, l'Indonésie, la Chine sont les 5 plus grands débouchés.

En effet, le Vietnam est le principal fournisseur de thé de Taïwan. En 2021, le Vietnam a exporté 18.586 tonnes vers Taïwan pour 28,72 millions de dollars, en hausse de 7,5% en volume et en valeur en un an. Le Vietnam est actuellement le 8e fournisseur de café de Taïwan en termes de valeur et le 18e en termes de volume.

L'autre part, le Vietnam figure toujours dans le top 10 des plus grands partenaires commerciaux de Hong Kong, et ce depuis de nombreuses années consécutives. En 2021, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 13,62 milliards de dollars, classant le Vietnam 7e partenaire commercial de Hong Kong et 2e au sein de l'ASEAN. Par conséquent, Hong Kong est un marché très potentiel pour le thé et le café du Vietnam. -VNA