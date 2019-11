Hanoi, 20 novembre (VNA) - Avec une croissance économique considérable, le Vietnam constitue une destination importante pour de nombreuses grandes marques de chaussures.



Les chaussures du Vietnam sont exportées vers plus de 100 pays et territoires. Photo: baodautu

Les chaussures du Vietnam sont exportées vers plus de 100 pays et territoires, dont l’UE et les Etats-Unis qui représentent plus de 60% du total en valeur.



Lors de ces 3 premiers trimestres, ce secteur national a dégagé 13,25 milliards de dollars du chiffre d’affaires à l’export, +12,9% en glissement annuel. Avec 64,2% du total, l’UE et les Etats-Unis demeurent les deux premiers débouchés.



Une destination attractive



«En 2020, Nike va célébrer le 25e anniversaire de sa présence au Vietnam. Le Vietnam est considéré comme la plus importante zone de production de Nike avec 50% des produits de cette marque exportés dans le monde entier fabriqués au Vietnam», a affirmé M. Chris Helzer, vice-président du groupe américain Nike.



En 2018, M. Kasper Rorsted, CEO du groupe Adidas, lors d’un point presse, a annoncé qu’en 2017, 44% du nombre de chaussures de cette marque ont été fabriqués au Vietnam, contre 31% en 2012.



En plus de Nike et Adidas, d’autres grandes marques du monde ont renforcé leur production au Vietnam.



La série d'accords de libre-échange dont le Vietnam est partie, une main-d'œuvre à bas coût et une macroéconomie stable et dynamique constituent les atouts du Vietnam.

Des stands lors du VFM 2018. Photo: congthuong



Dans un but de mieux répondre à la demande des fabricants concernant les sources d’offre de matières premières comme de machines-outils et équipements dans ce secteur, le salon international de l'industrie des machines et des matériaux pour la filière de la chaussure (VFM) sera organisé du 20 au 23 novembre à Hô Chi Minh-Ville.



Des centaines d’entreprises domestiques et étrangères en activité dans les secteurs de la chaussure et de la maroquinerie s’y réuniront.



Dans le cadre de cet évènement, sont prévus aussi des séminaires concernant les impacts des tensions commerciales sino-américaines sur les secteurs du textile-habillement et de la chaussure du Vietnam, et les tendances de développement.- CPV/VNA