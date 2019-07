Rencontre entre le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et des entreprises vietnamiennes exemplaires. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de leur visite officielle au Vietnam, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et son épouse ont rencontré samedi à Hanoï des représentants de l’Association d’amitié Vietnam – Arménie et des personnes ayant étudié, travaillé et vécu en Arménie.

Nguyen Van Thuan, président de l’Association d’amitié Vietnam – Arménie, a passé en revue le bon développement des relations entre les deux pays dans les domaines de la politique, de l’économie, de la culture, de l’éducation et des échanges entre habitants, soulignant également les contributions actives des Vietnamiens ayant vécu, étudié et travaillé en Arménie.

Il a proposé certaines initiatives en vue de renforcer les échanges d’amitié et la coopération entre les deux Etats et les deux peuples, notamment la création de l’Association d’amitié Arménie – Vietnam qui réunirait des Arméniens intéressés par le Vietnam, contribuant ainsi à l’organisation de plus d’activités d’échange entre les deux peuples.

Il a également souligné la nécessité de promouvoir la connexion entre localités vietnamiennes et arméniennes, ainsi que la coopération entre entreprises.

Le Premier ministre arménien a noté que son pays comptait actuellement plus d’un millier de Vietnamiens, qui étaient autant d'ambassadeurs du Vietnam dans ce pays d'Asie occidentale.

Il a affirmé que l’Association d’amitié Vietnam – Arménie était une importante passerelle de coopération entre les deux pays, via les diverses activités qu'elle organise.

Auparavant, le même jour, le Premier ministre Nikol Pashinyan avait rencontré certaines entreprises vietnamiennes exemplaires. Lors de la rencontre, le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI), Vu Tien Loc, avait affirmé que les liens économiques entre le Vietnam et l’Arménie recélaient de nombreux potentiels à exploiter.

Le Vietnam a une demande d’importation de machines-outils et matières premières textiles que l'Arménie produit, et peut exporter vers ce pays produits aquatiques, agricoles, électroniques, textiles, a-t-il estimé.

De son côté, le Premier ministre Nikol Pashinyan avait souligné que son pays comptait simplifier les formalités de délivrance de visa pour les citoyens du Vietnam en vue de développer le tourisme, notant également la possibilité d'une coopération dans l’éducation et la formation, le textile – habillement… -VNA