Exposition de produits lors d'un colloque sur l'entrepreneuriat innovant à Dak Lak. Photo: baodaklak.vn



Dak Lak (VNA) – La province de Dak Lak dans les Hauts Plateaux du Centre (Tay Nguyen) est considérée comme l'une des terres potentielles dans de nombreux domaines du développement économique, dont la start-up.

Ces derniers temps, de nombreux secteurs, services, entreprises, organisations et individus de Dak Lak ont déployé de nombreux efforts pour promouvoir le développement de l'écosystème entrepreneurial de la province afin de stimuler et de concrétiser des idées d’affaires.



Bénéficiant de terres fertiles, d'un climat tempéré et d’autres conditions favorables à la production agricole, Dak Lak est considérée comme l'une des principales régions de production du Vietnam, avec de nombreux produits clés tels que café, poivre, cacao, noix de cajou, caoutchouc, avocat, durian...

Dans sa stratégie de développement économique, Dak Lak se concentre sur le développement de l'agriculture de hautes technologies, associée au développement de l'industrie de transformation et à la consommation de produits, dans le but de créer ainsi une chaîne de valeur des produits agro-forestiers principaux, hautement compétitifs sur les marchés national et international.

La province se focalise également sur le développement des énergies renouvelables, du commerce, des services et du tourisme… Dak Lak a par ailleurs une main-d’œuvre jeune, abondante et qualifiée, qui constitue un grand atout.



Vu les potentiels, atouts et avantages locaux, le Comité populaire provincial de Dak Lak encourage le mouvement de start-up, en mettant en œuvre de nombreuses solutions dans le but de promouvoir la création d'un écosystème entrepreneurial et les activités des start-up innovantes, d’améliorer le climat des affaires et la compétitivité, et de soutenir le développement des entreprises. En particulier, il faut citer le concours de start-up tenu en août 2018. L’événement a attiré beaucoup de jeunes, avec 125 idées dans de nombreux domaines.



Pour continuer de promouvoir l’esprit entrepreneurial et l’innovation dans la communauté, le Service provincial du Plan et de l’Investissement a donné des consultation et soumis au Comité populaire provincial un accord de coopération avec la Fondation Startup Vietnam (SVF - Startup Vietnam Foundation), au service du développement de l’écosystème entrepreneurial de la province pour la période entre 2018 et 2020. La société par actions d’incubateur d’entreprises Dak Lak a également vu le jour à cette occasion, a précisé le directeur adjoint du Service provincial du Plan et de l’Investissement, Huynh Van Tien.

En même temps, ce Service a également organisé des cours de formation et des séminaires afin de fournir des connaissances nécessaires à la mise en œuvre et au développement des start-up.

À la mi-octobre, aura lieu une "Journée de la start-up" de la province de Dak Lak dans le but de promouvoir les écosystèmes start-up et l’innovation, de présenter des projets start-up, tout en stimulant la concrétisation de bonnes idées d'affaires.

En vue d’éveiller les potentiels de Dak Lak en matière de développement des start-up, Hoang Minh Ngoc Hai, conseiller principal de la SVF, a déclaré que les start-up locales devraient se concentrer sur les "spécialités" de la province, non seulement des produits agricoles de grande valeur, mais aussi des services commerciaux, le tourisme et les technologies.

Dak Lak attire de plus en plus de touristes. Par conséquent, il est nécessaire d’encourager organisations et particuliers à créer des start-up spécialisées dans l’agriculture, le tourisme, le commerce et les services. Cela aidera à promouvoir l’image de la province et à développer les moyens de subsistances de nombreuses personnes, a-t-il ajouté.

En outre, les start-up de Dak Lak doivent chercher à renforcer leurs liens avec d'autres entreprises, organisations et individus pour consolider leur base de développement.

Selon un plan fixé par le Comité populaire provincial, pour la période 2018-2020, Dak Lak soutiendra la mise en œuvre d'au moins 50 idées, projets d'innovation et d'affaires. D’ici 2025, elle soutiendra le développement d'au moins 120 idées, et au moins 25 entreprises innovantes seront créées. -VNA